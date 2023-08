Leopoldo Ramos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 4 de agosto de 2023, p. 15

Múzquiz, Coah., Justo a un año de la tragedia en el pozo de carbón El Pinabete, donde 10 mineros murieron y sus restos siguen atrapados, las secuelas y los recuerdos quedan entre los trabajadores sobrevivientes, sus viudas y familiares.

No nos morimos porque Dios no quiso, no más; ahí nadie iba a sobrevivir , consideró Héctor Javier Díaz Esquivel, uno de los cinco obreros que lograron salir de la excavación que se inundó al perforar la pared de la mina abandonada Conchas Norte años atrás, precisamente porque se inundó.

Al momento del accidente trabajaban 15 mineros en la excavación. Diez no lograron salir y sus cuerpos permanecen entre el lodo y el agua.