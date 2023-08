Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 4 de agosto de 2023, p. 14

Frente a un escenario inédito de procesos partidistas adelantados, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, señaló que el país está ante una realidad política distinta que deberá reglamentarse en una próxima reforma comicial. Y aunque las autoridades debieron hacer en tiempo récord lineamientos para vigilar y contener a los aspirantes presidenciales, sostuvo que el organismo no está rebasado; sin embargo, consideró que ante ese tipo de comentarios probablemente sí haya una intención de desdibujarlo .

En cuanto a otros actores políticos, ¿el INE censura? –se le preguntó–. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que es como la Santa Inquisición, debido a que le han ordenado abstenerse de opinar sobre temas político-electorales.

No, en esa parte hemos sido muy claros en el trabajo que tiene que hacer la Comisión de Quejas y Denuncias; si hay actualización en la materia que se plantea, de conceder medidas cautelares, se hará, siempre se hará. Y si no es visible (la causa), pues no se conceden. Ante estos procedimientos, según de donde se vea, siempre hay dos versiones: el INE débil y el INE fuerte. ¿Cuál es la correcta? El INE hace lo que le corresponde hacer, no le pidamos ser un actor político; el INE organizará elecciones y lo hará bien. Yo respetaré siempre la opinión de todos los actores políticos.

Solidez y estabilidad

A un mes del inicio del proceso electoral 2023-2024, prometió que jamás se pondrá en riesgo esta contienda, la más fuerte , en la que se disputarán más de 20 mil cargos federales, incluida la Presidencia de la República, así como puestos estatales y municipales.

El domingo 2 de junio del año próximo se deberán instalar 170 mil casillas y llamar a las urnas a 98 millones de ciudadanos, ante lo cual la consejera presidenta garantizó que la estructura del INE –empezando por la base de datos del padrón– da solidez y estabilidad a la organización de la contienda.

En cuanto a los recursos para llevar la tarea a buen puerto, este mes se dará a conocer el proyecto de presupuesto; la petición a la Cámara de Diputados iría más o menos en los términos de 2018, pero con el añadido del impacto inflacionario, anticipó.

Seis años después es como imposible no entender el avance de los costos y el valor (inflacionario), creo que puede ser por ahí el tema , dijo.

Además de la cantidad global que en su momento se dé a conocer, iría una nota a los legisladores –con quienes los consejeros han dialogado desde abril– en cuanto a los requerimientos precautorios para una eventual consulta ciudadana y/o elecciones extraordinarias.

La premisa es ¿que enfrentaremos el proceso más fuerte?, sí, ¿el más complejo?, sí, porque es la primera vez que el país completo estará en elecciones. El reto es enorme y estamos listos para afrontarlo.

En 2018, según cifras oficiales, al organismo le autorizaron 24 mil 310 millones de pesos, pero ahí iban incluidos 6 mil 700 millones de recursos públicos para partidos políticos. Para los siguientes comicios federales, en 2021, se otorgaron 26 mil 725 millones.

Mientras se dan a conocer los números definitivos, Taddei refrendó el compromiso de justificar financiera y jurídicamente cada centavo solicitado.

En tanto, dentro del INE, frente a un evidente bloque de consejeros que se opuso a sus propuestas para ocupar los principales puestos directivos del organismo, incluida la Secretaría Ejecutiva, respondió que se trata de resistencias naturales .

Reuniones con servidores no son un invento

Y al exterior, defendió la pertinencia de las reuniones que los consejeros han tenido con servidores públicos; el primer día de su gestión, el 4 de abril pasado, encabezó el encuentro con el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López; luego, el 13 de junio, los 11 consejeros acudieron a Palacio Nacional para platicar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hace unos días recibieron en las oficinas centrales a gobernadores.