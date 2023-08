Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 4 de agosto de 2023, p. 7

La sociedad no tiene de qué preocuparse por el contenido de los libros de texto gratuitos para el próximo año escolar, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay nada qué temer, no preocuparse, están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras y maestros. Fue todo un proceso, se dieron a conocer los lineamientos y luego la elaboración de los libros .

En conferencia, el mandatario reconoció que pueden ser perfectibles, pero están bien hechos, sus contenidos son muy buenos y el propósito es que haya una educación científica y al mismo tiempo humanística. Pero va a seguir la polémica, y qué bueno, también, porque esto va a ayudar mucho al debate. Y les vamos a ganar . Consideró que hay un pensamiento muy conservador que los obnubila, por eso ven comunistas por todos lados, así como los ovnis , en alusión a la campaña de Tv Azteca.

Su primera alusión a la televisora fue para ridiculizar su cobertura del tema: “‘¡Esta noche en Hechos, llegan los ovnis a Nueva York y quieren volver comunistas a los mexicanos con los libros de texto! No se la pierda’”. Aunque más adelante ofreció disculpas a su amigo , pero es que se están pasando con eso del comunismo y los libros de texto. Afirmó que en la mayoría de los casos ni siquiera los han leído, es un rechazo por consigna y sobre todo por la carga ideológica, aunque descartó que Ricardo Salinas Pliego, propietario de la televisora, sea su enemigo, sólo son diferencias ideológicas.