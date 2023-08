El desazolve del dren, explica, según marcas las leyes, es responsabilidad del gobierno municipal, el cual debe hacerlo cada tres años; sin embargo, no lo han hecho en 10 años.

Caminos intransitables

Otro problema que es una mezcla del clima y de la falta de mantenimiento del gobierno, esta vez el federal, son los caminos principales que llevan a la carretera para dirigirse a los pueblos más cercanos, pues como consecuencia de haber sido abandonados por años, más el actual exceso de lluvias, se han vuelto intransitables.

Amalia Cueto Aguilar, dueña de un par de hectáreas en el ejido, cuenta que debido al mal estado de los caminos lleva tres semanas sin poder meter un carro a su huerta para poder sacar el cacao que está listo para cortar, situación que si se llega extender por más tiempo provocará que se eche a perder o se lo coman en su totalidad las ardillas o los pájaros.