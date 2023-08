Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Viernes 4 de agosto de 2023, p. 4

Científicamente, basta con que la temperatura suba entre tres y cuatro grados para que la producción del campo comience a bajar y, en consecuencia, el precio de los granos básicos tienda a encarecerse, provocando una crisis alimentaria global que, como siempre, afectará más a la población de menores recursos, advirtió José Manuel Iraheta, oficial de Asuntos Económicos en la Unidad de Desarrollo Agrícola y Cambio Climático de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El panorama no luce alentador, y de hecho, el mundo está justo en un momento crítico en lo que a cambio climático y campo se refiere, señaló en entrevista con La Jornada el especialista del organismo regional, pues tan pronto como en los siguientes 20 o 30 años los cambios en temperatura, precipitaciones y aridez serán radicales, alcanzando puntos extremos hacia 2080. Un problema irremediable para las siguientes generaciones.

El problema, apuntó, no hay duda que lo han causado las grandes potencias económicas con sus colosales emisiones de gases de efecto invernadero; sin embargo, las mayores consecuencias en el futuro cercano, serán asumidas por los países más pequeños y de menores recursos; como prueba, añade, México, Centroamérica y el Caribe son responsables de sólo 3 por ciento de los gases, los dos últimos en particular, en conjunto no llegan ni a uno por ciento.

No somos grandes emisores de gases de efecto invernadero, pero lamentablemente sí recibimos los efectos adversos que genera el cambio climático , lamentó.

Severas variaciones en el medio ambiente

En el ambiente, explicó Iraheta, hay emisiones de gases de efecto invernadero, que son un conjunto de sustancias como dióxido de carbono, metano, azufre, etcétera, que ya estando en la atmósfera se convierten en huella de carbono, es decir, la cantidad de gases que hay en la atmósfera. Lo cual, agregó, sumado a fenómenos como La Niña (intensas lluvias) o El Niño, (sequías) provocan importantes cambios en el medio ambiente.

Lo anterior, indicó, ha generado en la región importantes sequías, además de huracanes más devastadores que no se degradan al tocar tierra hasta convertirse en tormentas tropicales, sino que por su magnitud generan inundaciones. Son un desastre natural.