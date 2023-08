El paso de Andrés Manuel López Obrador por la historia será recordado con letras de oro y su legado no será destruido. Para defenderlo estamos los ciudadanos que jamás lo olvidaremos a través de las siguientes generaciones.

No pudo ser excelente: la pandemia, Ucrania, el poder económico-medios y poderes Legislativo y Judicial, fueron sus obstáculos. Además, las secuelas de 40 años de gobiernos rapaces. Por decir lo menos.

La soberanía y autosuficiencia energética y alimentaria es lo más estratégicamente importante para que una nación no sea sometida, depauperada e invadida por intereses extractivistas lucrativos destructores de los recursos de un pueblo.

Jorge Maldonado / Los Ángeles, California

El gobierno de AMLO se ha caracterizado por grandes transformaciones en la vida nacional. Sigue cumpliendo con las expectativas.

Guillermo Díaz de León / Querétaro

Mejor de lo esperado, aun cuando algunas personas centran críticas en torno a la división política, ello es natural en la democracia e incluso sano, al propiciar mayor participación social. Los apoyos a adultos mayores y jóvenes, muy buenos.

G. Rubén Montenegro González / Toluca

Últimamente con el anuncio de las famosas corcholatas, pienso que no fue buena idea adelantar tanto el proceso para el gobierno entrante, se ha vuelto un gran desorden.

Mtra. Martha Nava / CDMX

Bueno, porque hubiera querido que fuera de verdadera izquierda, lo que significa no sólo dar dinero a los pobres, que es una buena acción, sino quitarle las bases a los ricos para que no se siguieran enriqueciendo. Ser de izquierda es cambiar el modelo capitalista de producción y eso no sucedió ni de forma cercana.

Georgina Calderón Aragón / CDMX

Buen gobierno con un presidente líder congruente, pero con muchos infiltrados que se debería ir quitando, ya que frenan la consolidación del cambio.

Santos Guillermo / Veracruz

Tiene cosas buenas y malas. Alejandro Gertz Manero y Ana Gabriela Guevara, lo peor.

Ricardo Gómez / Mexicali

Pendientes: educación y vivienda. Problema principal: pandemia, muy bien manejada, pero eso implicó dar menos prioridad a temas también importantes. Lo complicado: la violencia generalizada.

Erasmo Cervantes / CDMX

Si bien quedan tareas pendientes, más allá de su voluntad el darles solución, este personaje ya dejó una huella indeleble, difícil de borrar.

Erick / CDMX

El peso está fuerte, controló la inflación, cumplió con apoyos sociales, realizó el nuevo aeropuerto, está concluyendo el Tren Maya y las refinerías, rescató Pemex, controló el precio de la gasolina y más cosas…

Marybel / Guadalajara

Queda a deber en seguridad, educación, salud y combate a la impunidad.

Magin Bouzas Díaz / Los Cabos

