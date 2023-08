Europa Press, The Independent y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 4 de agosto de 2023, p. 27

Madrid. El secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Oleksi Danilov, aseguró ayer que los acuerdos con sus socios internacionales no les impide atacar territorio ruso, siempre y cuando sea con armamento de fabricación nacional.

En un momento en el que se especula acerca del origen de los drones con los que Rusia fue atacada en varios puntos de su territorio, entre ellos Moscú, en los últimos días y sin que Kiev se haya atribuido oficialmente la autoría, Danilov aseguró en televisión que nada prohíbe a Ucrania llevar dichas ofensivas a cabo.

Tenemos acuerdos con socios de no usar sus armas para ataques en el territorio de Rusia para que no sean acusados de participar en la guerra, pero esto no afecta a las armas que nuestro complejo militar-industrial produce , afirmó el funcionario.

Danilov destacó la industria militar ucrania ha logrado varios aciertos, aunque prefirió no dar detalles. Semanas antes, el secretario confirmó que los servicios de seguridad estuvieron involucrados en ambos ataques al puente de Crimea, en octubre de 2022 y en julio pasado.

Durante una rueda de prensa, la portavoz del Comando Operativo Sur del ejército, Natalia Humeniuk, rechazó que Ucrania esté detrás del intento de ataques a buques rusos denunciado días atrás por Rusia.

Humeniuk aseguró que estas acusaciones no son más que provocaciones , con las que Rusia busca infundir miedo a quienes quieren operar en los puertos ucranios.

A principios de semana, el Ministerio ruso de Defensa afirmó haber neutralizado tres embarcaciones no tripuladas que pretendían atentar contra dos buques rusos que patrullaban el mar Negro. Acusaciones que Kiev negó.