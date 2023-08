Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 4 de agosto de 2023, p. 26

Santiago. La derecha rechazó ayer el pacto fiscal propuesto por el presidente Gabriel Boric para recaudar 8 mil millones de dólares destinados al gasto social, mezclando argumentos que cuestionan la calidad técnica del proyecto y a que condicionan cualquier negociación al cese del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por su presunta responsabilidad en casos de corrupción.

Boric lanzó su plan antier, cinco meses después de que fracasara un intento que elevaba el impuesto a la renta, creaba un tributo a la riqueza y a las utilidades no distribuidas por las empresas, todo a lo cual ahora el Ejecutivo se ha desistido por el firme rechazo derechista. Para que exista un pacto fiscal tiene que haber acuerdo y no una imposición unilateral de otra reforma tributaria con otro nombre. Además, el gobierno no se hace cargo de los hechos de corrupción más graves de las recientes décadas en Chile , expuso el líder de la Unión Demócrata Independiente (UDI), senador Javier Macaya.

Desde la oposición, señalamos que mientras no haya responsabilidades políticas no habrá pacto fiscal , agregó.

En tanto, el presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, inquirió: ¿cómo le vamos a dar más recursos al Estado si no hay trazabilidad del gasto público, no sabemos en qué y cómo se gasta y aún no hay responsables respecto de los recursos entregados a fundaciones y organizaciones no gubernamentales?

Si bien unos cinco funcionarios de rango medio-alto han perdido sus cargos hasta la fecha, la derecha persigue con encono la salida de Jackson, luego de que se descubriera que militantes de Revolución Democrática (RD) –partido delcual forma parte e integrante del Frente Amplio (FA), la coalición que abanderó a Boric–, desde 2022 crearon fundaciones que obtuvieron dinero fiscal tras firmar convenios con órganos de gobierno que dirigen militantes de RD.