Con tono afligido e invocando la importancia de la verdad, Day Vázquez usó el medio más hostil al presidente Petro para revelar que su infiel ex marido recibió montones de dinero de dudoso origen , advirtiendo –eso sí– que todo se hizo a espaldas de su ex suegro.

Cabal citó el artículo 109 de la Constitución de Colombia, según el cual la violación de los topes máximos de financiamiento de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de la investidura o del cargo .

Otros dirigentes de los partidos tradicionales y cercanos al ex gobernante Álvaro Uribe evocaron las turbulencias políticas que vivió Colombia a mediados de los años 90, cuando el entonces jefe del Ejecutivo Ernesto Samper pasó los cuatro años de su mandato defendiéndose de acusaciones sobre el ingreso a su campaña electoral de 5 millones de dólares provenientes del cártel de Cali.

Esta confesión pone en entredicho la legitimidad de la elección del presidente. ¿De quién eran los dineros? ¿El presidente mintió? , se preguntó la senadora de oposición Paloma Valencia.

Gustavo Petro, quien la mañana de ayer instaló un comité para impulsar la participación ciudadana en los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, viajó por la tarde a la norteña ciudad de Sicelejo, donde emitió un mensaje acompañado de una fotografía donde se registra una manifestación de campesinos que lo apoyan. El pueblo siempre será superior a sus dirigentes .

Minutos más tarde, dirigiéndose a la multitud, Petro aludió que aunque hasta ahora la única información a su alcance sobre las declaraciones de su hijo son los informes periodísticos, puede asegurar que nunca supo de las andanzas de Nicolás. Si lo que se dice fuera cierto, este presidente se tendría que ir porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado .

Respondió a quienes están pidiendo su cabeza ante la presunta ilegitimidad de su mandato.

Este gobierno sólo se acaba por mandato popular, no hay nadie que pueda terminarlo sino el pueblo mismo... A nadie más le debo mi elección y es al pueblo al que debo responder .