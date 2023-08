Urban, una superestrella de la música country australiana ganadora de cuatro premios Grammy, es una de las mayores historiasde éxito de la música country moderna, ganó premios y se hizo un nombre tanto con canciones escritas por él mismo, como con canciones que hizo propias. Entre sus creaciones, But For The Grace of God, Who Wouldn’t Wanna Be Me y Days Go By, se convirtieron en grandes éxitos.

La composición de canciones de Kix Brooks en Brooks & Dunn ayudó a dar forma al icónico sonido de la música country de los noventa, con temas como Brand New Man, nominado al Grammy, You’re Gonna Miss Me When I’m Gone y Only in America.

Casey Beathard es conocido por escribir éxitos como Hell of a View de Eric Church y There Was Jesus de Zach Williams y Dolly Parton.

Las canciones más conocidas de David Lee Murphy incluyen Living In Fast Forward de Kenny Chesney y Dust on the Bottle de David Lee Murphy.

Rafe Van Hoy escribió los clásicos Golden Ring de George Jones y Tammy Wynette y Baby I Lied de Deborah Allen.