Viernes 4 de agosto de 2023, p. 7

La penumbra de cuatro años concluyó ayer en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, cuando El Sol, Luis Miguel, arrancó su esperada gira por varios países del continente. Unas afortunadas fanáticas lograron conseguir un boleto para la primera de 10 fechas que ofrecerá el cantante en el país sudamericano.

Las seguidoras de El Sol enloquecieron desde que pisó el escenario de la Movistar Arena: “Necesitaba esto en mi vida… Sale El Sol como un nuevo amanecer… lo quiero mucho”; “Llegó El Rey, nada más importa”, “Amor, amor, amor”; Es mi todo ; Inmejorable , y “Nuestro Sol enloqueciendo al público argentino en el arranque de su tour 2023 con clásicos como Culpable o no, esa voz y guapura”, fueron algunos de los comentarios de las las fanáticas que publicaron en las redes sociales.

Como en sus mejores épocas, luciendo en forma, bailando y recorriendo el escenario, el cantante de 53 años deleitó a su público con sus más granados éxitos como La incondicional, Devuélveme el amor, Si te vas, Amor, amor, amor, Culpable o no, Te necesito, Hasta que me olvides (de las más coreadas y ovacionadas), Suave, Tú y yo, Entrégate, Ahora te puedes marchar y La chica del bikini azul, entre otras. Además se proyectaron videos con algunas etapas de la vida de Luis Miguel, entre ellas las del dueto que realizó con Sheena Easton en la canción Me gustas tal como eres.

Hasta llevó al Mariachi Vargas de Tecalitlán para entonar Te vas porque yo quiero que te vayas y La Bikina; además cantó el emblemático tango Volver, de Carlos Gardel, bailado por la pareja Tango Medley, entre las 35 canciones elegidas por el cantante.

Las fanáticas desesperadas se volcaron por ver a Luis Miguel, se congregaron a la entrada del hotel en el que se hospeda el ídolo en Buenos Aires. Ayer comenzó una gira continental que ya tiene gran parte de las entradas agotadas.

Un imitador del músico mexicano y un colorido tren de la alegría con banderas argentinas que trasladará a sus seguidores al estadio Movistar Arena, donde realizará un total de 10 presentaciones, fueron parte de la escenografía con la que los fans –en su mayoría mujeres– homenajearon a la estrella.

Hemos vivido todas las etapas de nuestra vida con él. Fue mi infancia, mi adolescencia, mi casamiento. Es parte de nuestra historia , dijo a Reuters Carina Zampaglione.

“Tengo entradas para nueve de los 10 shows. Siempre es profesional, entusiasta y único”, señaló Daiana Ramírez, de 34 años.