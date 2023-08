Abril del Río

Viernes 4 de agosto de 2023

La demanda ganada por las nadadoras artísticas a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y un posible rompimiento entre Ana Gabriela Guevara y Kiril Todorov, se combinaron como detonantes para la liquidación de la Federación Mexicana de Natación (FMN), al revocarle el Registro Único del Deporte.

Así lo estimó el abogado Luis Jiménez, quien da seguimiento a nuevas querellas en reclamo de derechos de otros 14 atletas de nivel olímpico, pues asegura que el organismo rector del deporte nacio-nal no podrá retirar apoyos en general, y recordó que Guevara sostuvo que los recursos existían, pero no los podía liberar para no violar las leyes.

Si la Conade se niega a dar recursos a quienes cumplan con los requisitos, será el mismo procedimiento, la misma exhibición de su incapacidad y de la corrupción , asentó Jiménez en entrevista con La Jornada.

La Conade confirmó ayer en un comunicado que el pasado 1º de agosto, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, determinó la revocación y consecuente extinción del registro de la FMN como Asociación Deporti-va Nacional, al encontrarse desafiliada de World Aquatics.

Con esa medida, el organismo deportivo puso fin a una parte del conflicto que sostiene con los atletas acuáticos, a quienes retiró los recursos económicos a partir de que World Aquatics desconoció a Todorov y a la FMN, además de que designó un Comité Estabilizador, lo que la titular de la Conade rechazó, al considerarlo injerencia por parte del organismo internacional y volcó su respaldo al dirigente, quien se encuentra vinculado a proceso por peculado y se ha rehusado a entregar la federación.