Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 4 de agosto de 2023, p. a10

Aunque cada vez se dan a conocer más casos de agresiones sexuales, sicológicas y físicas en el ámbito deportivo, el tema en México aún no es tratado con la debida seriedad, sigue siendo un tabú; y en ese sentido, los atletas están muy desprotegidos. Hacen falta medidas preventivas e instancias que ayuden a solucionar el problema , consideró la gimnasta Elsa García, quien en 2019 denunció a dos de sus entrenadores por maltrato.

Resaltó que a pesar de los esfuerzos de algunos deportistas por alzar la voz para evidenciar este tipo de situaciones, como el reciente caso de la pentatleta olímpica Tamara Vega, quien hace unos días denunció a su ex entrenador por pederastia y trata de personas, en México estamos en pañales en ese aspecto. Los atletas no se atreven a acusar a sus agresores porque no hay un organismo neutral que los escuche y los asesore, entonces prefie-ren quedarse callados para evi-tar represalias .

Durante el ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020, García denunció a los esposos franceses Eric y Cecile Demay, entrenadores en ese entonces de la selección nacional de gimnasia, por agresiones físicas, sicológicas y verbales.

Ese acto tuvo fuertes repercusiones, toda vez que la dejaron fuera de la prueba all around del Campeonato Mundial de Stuttgart 2019, lo cual le impidió pelear por su pase individual a la reciente justa veraniega.

Al no encontrar apoyo por parte de la Federación Mexicana de Gimnasia, que contrató a los europeos a pesar de su largo historial de violencia en otros países, tuvo que recurrir a la Federación Internacional de la especialidad, donde fue invi-tada a ser vocera del equipo Safeguarding, el cual fue creado en 2020 tras los cientos de casos de abuso sexual que salieron a la luz pública en Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña, y que promueve acciones para evitar el maltrato físico y sicológico.