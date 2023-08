N

o es excepcional que un senador de Estados Unidos sea investigado por corrupción, pero es un récord que tenga que presentarse ante los tribunales dos veces por causa similar, en menos de una década.

Robert Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense, se libró de la cárcel en 2018 cuando su juicio por corrupción fue declarado nulo. Distraído con tecnicismos legales, el jurado no llegó a acuerdos sobre la docena de cargos por fraude y sobornos que el Departamento de Justicia había documentado contra Menéndez tras años de investigación.

El senador de Nueva Jersey, demócrata y de ascendencia cubana, fue acusado de haber recibido 750 mil dólares en forma de donaciones a su campaña, regalos, viajes en avión privado con amantes menores de edad y lujosas vacaciones pagadas por un benefactor a cambio de que defendiera sus intereses. Menéndez siguió en el Capitolio, pero su amigo peligroso, Salomon Melgen, un oftalmólogo de Florida, fue sentenciado a 17 años de cárcel por el mayor caso de fraude al Medicare en la historia de Estados Unidos. En un giro digno de la serie House of Cards , parodia alocada de lo que en verdad ocurre en la Casa Blanca, Donald Trump conmutó la sentencia de Melgen en 2020 como último acto de su presidencia; un gesto, dijo, en reciprocidad a la solicitud del senador Menéndez y del representante Mario Díaz-Balart, republicano por Florida .

¿Y ahora qué? El Departamento de Justicia y la FBI investigan si Menéndez o su nueva esposa recibieron obsequios no declarados de un automóvil de lujo y un apartamento en Washington, regalos de otro amigo del Senador que también es objeto de investigación criminal, según un extenso reportaje de The New York Times publicado este martes.

La fiscalía ha adelantado la conexión de la pareja con un hombre de negocios de Nueva Jersey, Wael Hana, con quien el senador no sólo parece compartir afinidad por los puros cubanos , según el Times. La trama ha sacado a la luz la facilidad con que el empresario ha logrado los permisos para controlar, sin experiencia previa, un mercado millonario de comida halal y la misteriosa venta de lingotes de oro, propiedad de la señora Menéndez, quien, antes de casarse con el senador en octubre de 2020, se había declarado en quiebra.

Se ha ocultado deliberadamente en esta saga escandalosa algo que está a la vista: la tendencia de Menéndez a las malas compañías comenzó mucho antes del escándalo del oftalmólogo y está estrechamente vinculada con las componendas más atroces contra el país donde nacieron sus padres, Cuba.