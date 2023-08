Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 3 de agosto de 2023, p. 12

Pese a la sequía que se presenta en algunos puntos del país, sumada a las olas de calor, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que no hay riesgo que nos quedemos sin agua para consumo humano y riego.

Destacó que el único estado donde hay preocupación por el momento es en Nuevo León, debido a que durante el mes pasado no hubo lluvias.

En el caso de Nuevo León estamos también esperando que llueva, que no se prolongue la sequía. Todo julio no llovió en la zona conurbada de Monterrey. Por eso nos estamos apurando para terminar el acueducto El Cuchillo II para mediados de septiembre a ver si lo logramos, en el caso que no llueva y se prolongue la sequía y no falte el agua , apuntó en la mañanera de ayer.

En el resto del territorio nacional, incluido Sonora donde recientemente realizó una gira de trabajo y dijo que se tenía una temperatura de 41 grados centígrados con sensación térmica de 45, el mandatario aseguró que el abasto del vital líquido está garantizado.