Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 3 de agosto de 2023, p. 9

El diputado Santiago Creel Miranda (PAN) aplazó 15 días más la decisión de dejar o no la presidencia de la Cámara de Diputados para esperar a que concluya la primera encuesta del Frente Amplio por México, que definirá tres finalistas.

Creel y el coordinador de Morena, Ignacio Mier, se reunieron ayer en privado para acordar una salida política que permita, si Creel renuncia, que una diputada de Acción Nacional termine como titular de la mesa directiva hasta el 31 de agosto, cuando se elegirá a otro presidente, en este caso un diputado del PRI.