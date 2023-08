Juan Carlos Flores

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 3 de agosto de 2023, p. 8

Colima, Col., Ricardo Monreal Ávila encabezó ayer una asamblea informativa en esta capital, en la cual aseguró que sea cual fuere el resultado de la encuesta para designar a quien encabezará los comités de defensa de la Cuarta Transformación, él continuará en el partido Morena para respaldar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un mitin realizado en un hotel de la ciudad de Colima, Monreal Ávila consideró que ninguno de sus contendientes cuenta con su experiencia política: Tres veces diputado por mayoría, tres veces senador; fui gobernador de Zacatecas, alcalde de la Ciudad de México; soy el hombre de mayor experiencia y (con) un profundo amor a México; tengo lucidez y sé cómo enfrentar los retos del México moderno .

Asimismo, en una reunión con empresarios, integrantes de grupos sociales y militantes de Morena, reclamó que los demás aspirantes no han bajado su publicidad y propaganda. “No se hizo caso al presidente Andrés Manuel (…) al contrario, se está aumentado: no sólo las bardas, lonas, espectaculares y transporte público tienen la publicidad de los aspirantes. Se debió atender el llamado del Presidente, porque Morena surge de un reclamo a todos esos excesos y no se pueden reciclar esas conductas”.