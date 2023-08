Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 3 de agosto de 2023, p. 6

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la sala especializada del mismo efectuar el análisis integral de las denuncias contra Marcelo Ebrard por actos anticipados, como la presunta operación del Movimiento Nacional Ebradorista.

El pleno de la sala superior fijó ayer plazos para que la especializada agilice sus diligencias. Uno de los parámetros mencionados en la sesión pública fue la conveniencia de que los presuntos actos anticipados de precampaña queden resueltos antes del inicio de esa etapa del proceso 2023-2024, programado para la primera semana de noviembre.

Por otra parte, el pleno analizó el proceso de revisión de una sentencia de la sala especializada en la que determinó que Adán Augusto López Hernández no incurrió en infracción electoral por hablar en una entrevista de sus aspiraciones presidenciales.