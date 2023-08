Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 3 de agosto de 2023, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la presentación de recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de diversas resoluciones del Instituto Nacional Electoral sobre sus posturas expresadas en la conferencia matutina no es un asunto legal, sólo jurídico, es un asunto político básicamente . Volvió a equiparar al INE con la Santa Inquisición por las diversas decisiones adoptadas en su contra.

Por otro lado, al referirse al comportamiento de los medios de comunicación vinculados al conservadurismo sostuvo que en los últimos tiempos ya no hacen falta los golpes de Estado o las invasiones militares, derrocar con el uso de la fuerza a un gobierno legal, legítimamente constituido, lo que más le funciona a los potentados en el mundo son los golpes mediáticos, manipular a la mayoría de la gente con el control de los medios .

Fue abordado sobre los litigios emprendidos desde las oficinas de la Presidencia de la República por lo que reivindicó que estos recursos tienen motivaciones más políticas. Explicó que si bien considera que se afectan sus derechos mientras no haya cuestiones más graves, no pasa nada . Mencionó que el INE estaría por sacar algunas reglas, disposiciones o lineamientos sobre los que sí podría referirse en sus conferencias.

“Claro que nuestros adversarios, los conservadores corruptos, hipócritas, pues, quisieran que ya no existieran las mañaneras. Dicen algunos: ‘No quiero las mañaneras’. Primo hermano, no la veas, no la veas, no, no, no. Pero, digo, si somos libres, ¿para qué te mortificas? No andes haciendo corajes”.