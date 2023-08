Ángeles Cruz Martínez

El fentanilo de uso médico, como anestesia, se empezó a utilizar en 1960; es 100 veces más potente que la morfina; no existe una alternativa con la misma eficacia y hoy, no se podría realizar una cirugía sin ese insumo. Los pacientes despertarían a mitad de la operación, por lo que no tiene cabida la idea de prohibir su uso, afirmaron especialistas.

Comentaron que además de los medicamentos para trastornos mentales, el laboratorio farmacéutico Psicofarma es el principal productor de fentanilo en el país. Atiende 80 por ciento de la demanda nacional, pero debido a la suspensión de actividades ordenada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha habido escasez del producto durante este año.

No existe otra empresa a nivel nacional con la capacidad de producción que tiene Psicofarma para cubrir las necesidades de fentanilo de los sectores público y privado de salud, aseguraron las personas consultadas por este diario, integrantes de la industria farmacéutica.

También resaltaron que los anestesiólogos prescriben 90 por ciento del fentanilo como medicamento para el control del dolor grave en enfermos terminales de cáncer, entre otros, y lo utilizan como anestésico en las cirugías, pero ante el desabasto han buscado alternativas para realizar su trabajo.

A propósito del caso del doctor Gustavo Darwin Aguirre, en Baja California Sur, quien está sujeto a proceso penal por poseer fentanilo y otras sustancias controladas en su domicilio, aparentemente de manera ilegal, los entrevistados explicaron que los médicos con especialidad en anestesiología, con cédula profesional, tienen acceso a recetarios para medicamentos controlados, autorizados por la Cofepris.