Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 3 de agosto de 2023, p. 3

Desde su noticiario nocturno del martes y a lo largo del día de ayer, Tv Azteca lanzó distintos mensajes en los que calificó de comunistas los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) empleará en el próximo ciclo escolar en el nivel básico.

El virus comunista, su resurgimiento, está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México , declaró el conductor Javier Alatorre en el principal noticiario de la televisora propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.