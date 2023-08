▲ LUCHA MINERA. En conferencia de prensa, miembros del Comité Ejecutivo Nacional y del Jurídico del Sindicato Nacional Minero señalaron que recurrirán a instancias internacionales si el gobierno mexicano mantiene su postura de no aplicar las normas del T-MEC en el conflicto en la mina San Martín de Sombrerete, Zacatecas. Foto Luis Castillo

T

elevisión Azteca ha vuelto a poner sobre la mesa de análisis el papel ético y social que juegan ese tipo de empresas que operan mediante concesiones del Estado mexicano.

Mediante una campaña escandalosa, abiertamente amarillista, desequilibrada en términos periodísticos y rozando los linderos de la provocación política, la empresa de la que es accionista mayoritario Ricardo Salinas Pliego ha dado un salto al pasado. Un referente sería el senador estadunidense Joseph McCarthy (1908-1957), que desplegó una histérica, feroz e injusta cruzada anticomunista, a tal grado que ese tipo de conductas son conocidas como macartistas.

El conductor del principal programa informativo de TV Azteca, Javier Alatorre, alertó del peligro proveniente del virus comunista: su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México (...) Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas, por comunistas trasnochados . En otros segmentos de la programación de esa televisora se reprodujo la misma alarma ante el peligro comunista .

El propio accionista mayoritario, Salinas Pliego, tuiteó ayer: Ya van a llorar los malparidøs de izquierda porque no vamos a dejar que destruyan al país, los mugrosos tienen miedo porque ya se van y no hay nada más peligroso que una bestia arrinconada y a punto de morir. A las ratas les duele que las exhiban, así que por favor no vayan a hacer tendencia #EducacionComunista .