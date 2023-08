L

a convocatoria de Morena para elegir candidato presidencial, lo cual ocurrirá en septiembre, no admite los debates entre los aspirantes. Sin embargo, los ex jefes de Gobierno Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum protagonizaron un desencuentro, sin verse las caras, por los datos de seguridad. Claudia publicó un comentario en X manifestando su orgullo porque su gobierno redujo 58 por ciento la incidencia delictiva y 51 por ciento los homicidios en particular. Ebrard comentó por la misma vía que la estrategia fue diseñada por él y por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver: Claudia y Marcelo son de Morena, ¿no deberían reconocerse generosamente un mérito compartido por los tres?

La calificación de Pemex

Recientemente, la calificadora Fitch Ratings degradó el nivel de solvencia crediticia de Petróleos Mexicanos, lo bajó de BB- a B+ o del tercero al cuarto escaño en la categoría de grado especulativo. No es una buena noticia, obviamente. Fue aprovechada por el gang de la oposición para atacar a la petrolera; le sigue doliendo que fue detenida su privatización. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, comentó que sería revisada la relación con la agencia, porque le pagan mucho dinero y deja dudas su trabajo. La petrolera tiene fama de ser la más endeudada del mundo. Los gobiernos anteriores pedían financiamientos a su nombre, pero no invertían en la empresa, se esfumaban los recursos. Nunca comentaron las agencias su corrupción, argumentan que no es de su competencia. Nunca profundizaron en los temas del Pemexgate y Odebrecht.

Estados Unidos pierde su triple A

No es consuelo, pero al gobierno de Estados Unidos le fue peor. La misma agencia Fitch bajó el martes su nota crediticia de largo plazo a AA+ desde AAA, como resultado de la elevada y creciente carga de la deuda gubernamental. La triple A es la máxima. El presidente Joe Biden y la Cámara de Representantes habían llegado a un acuerdo sobre el techo de la deuda después de meses de enfrentamientos. El acuerdo lo elevó hasta 31.4 trillones de dólares (billones en México). Es impagable. Lo único que puede hacer Estados Unidos es ir pateando el bote hacia enfrente. Dato curioso: sus principales acreedores, en el exterior, son China y Japón. También le debe a México, aunque la idea generalizada es que nuestro país es el entracalado. Nos adeudan 47 mil millones de dólares.