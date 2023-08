Existe una embestida de los medios contra los libros de texto, señala

esde la calle quiero compartirles lo que veo. Voy en el camión urbano, me dirijo a casa y como ya es tarde, vienen asientos vacíos; me acomodé y me puse los auriculares para enfocar específicamente el tema de los libros de texto, hay una embestida brutal de los medios de información comerciales, pareciera que las presentadoras y presentadores de televisión y radio ¡ya leyeron todos los libros de texto! Podría decirse que son unas eminencias, pues de manera sincrónica y sin ponerse de acuerdo , pues son medios de comunicación autónomos e independientes , conocen a detalle los libros de texto que no son públicos pero ya los conocen de pe a pa. Me salta la pregunta: ¿Y ahora qué están buscando? Pues no van a gastar sus recursos humanos y materiales de a gratis. Si la educación ha sido abandonada por décadas y nunca les ha importado, ahora ¿por qué tanto interés? Y sigo con mis auriculares. Leo comentarios a las publicaciones, veo cuentas sincronizadas en Twitter, todas haciendo trending topic el tema de los libros de texto. Creo que si hay tanto interés de su parte algo bueno para la niñez deben tener esos nuevos textos, una cosa que les afecta, que va a disminuir sus ganancias, algo que merece que inviertan pagando bots, espacios y tiempo en sus medios de comunicación. Puedo deducir muchas cosas; sin embargo, hoy confirmo que esos medios de comunicación siguen menospreciándonos como lectores, piensan que gritando más fuerte van a tener la razón. La siguiente parada es donde me bajo del camión, me quito mis auriculares y me preparo para llegar a casa.

Juan Limón

GIEI no investigó a Estados Unidos en el caso Ayotzinapa, opina

En su sexto informe que hizo público hace unos días al igual que en las informaciones anteriores, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no indagó a un actor clave para que haya verdad y justicia en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa: Estados Unidos.

El GIEI tampoco otorga la importancia debida a un hecho fundamental para entender lo que ocurrió antes, durante y después del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero: la guerra contra las drogas que EU lleva a cabo en suelo mexicano, la que tiene como base política y motor a la Iniciativa Mérida (IM), la cual fue acordada por los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush en 2007 y aprobada el año siguiente por el Congreso estadunidense.