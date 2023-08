▲ Miles de israelíes se manifestaron ayer en Tel Aviv contra la reciente aprobación de la reforma judicial, que anula la denominada cláusula de sensatez , que a su vez habilitaba a los tribunales a eliminar una decisión del gobierno si consideraba que iba en contra del sistema democrático. Las marchas, que han sido lideradas por dos ex ministros de Justicia, Tzipi Livni y Avi Nissenkorn, el ex presidente del Tribunal Supremo Yoram Danziger, el jefe interino de la Asociación de Abogados de Israel, Amit Becher, y otros jueces retirados, pasaron por el distrito judicial de la ciudad hasta llegar a los edificios gubernamentales. Nosotros ya hemos ganado, porque ningún gobierno puede usar la ley o alguna decisión para derrotar a una nación. No importa que ésta sea aprobada. Este miserable gobierno pronto colapsará y todas las leyes que aprueben contra la democracia serán revocadas... Toda la charla sobre la unidad (de los israelíes) está vacía , ha consignado Nissenkorn ante los manifestantes, según el diario Haaretz. El Tribunal Supremo de Israel anunció que convocará un panel de 15 jueces por primera vez en su historia para escuchar quejas sobre la polémica reforma. Foto Ap