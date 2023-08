Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 3 de agosto de 2023, p. 25

San Cristóbal de Las Casas, Chis., La zona fronteriza con Guatemala vive una situación de guerra por la presencia de grupos armados del narcotráfico que provocan enfrentamientos y desapariciones, afirmó la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Dora Roblero.

La gente del municipio de Frontera Comalapa y de la región de la frontera en general así lo manifiesta: está viviendo una situación de guerra, lo cual es preocupante porque por un lado las autoridades dicen que nada pasa, y por el otro tenemos estas denuncias de la gente, que manifiesta toda esta situación de violencia , expuso.

En entrevista, sostuvo que en esa franja, donde el lunes fueron quemados tres camiones, los habitantes están viviendo terror, porque no están trabajando normalmente, y eso se puede ver porque no hay una vida normal; los comerciantes que llegaban a vender sus productos no lo pueden hacer .

Apuntó: La gente de Comalapa nos notifica que su vida ha cambiado; hay una situación de inseguridad y de miedo, se puede decir que de terror, aunque los habitantes lo enmarcan dentro de una situación de guerra. Estos grupos siguen haciendo de las suyas y no hay hasta ahora atención .

Roblero manifestó: Sabemos que hay desaparecidos, pero por la misma situación no hemos podido ir a documentar los casos. Tenemos ese vacío en la documentación. Hasta que haya condiciones para ir y hacerlo con detalle, no tendremos el número de desaparecidos y asesinatos en la zona fronteriza .

El gobierno, cerrado ante la crisis en Chiapas

La violencia en los límites entre México y Guatemala se ha incrementado desde hace un par de años por la presencia de agrupaciones armadas y del narcotráfico. “El tema tiene que ver con la disputa del territorio; mientras esto no pase, la situación de violencia y amenazas seguirá porque todavía no logramos ver si los dos cárteles más grandes, el Jalisco Nueva generación y el de Sinaloa, se ponen de acuerdo para ver quién se queda en ese territorio”, explicó la activista.