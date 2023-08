Subrayó que la finalidad es detener el ecocidio en esta demarcación, donde se encuentran el corredor biológico Chichinautzin y los parque nacionales El Tepozteco y Lagunas de Zempoala.

El mando castrense confirmó la detención de una persona que estaba agrediendo a la autoridad y seguramente es uno de los incendiarios de los vehículos, pero las autoridades correspondientes ministeriales determinarán sobre el particular .

Detalló que en Huitzilac presuntos talamontes y lugareños arrojaron cohetones a los soldados y policías antimotines pero descartó que hubiera disparos.

Afortunadamente no hay ningún lesionado, no hay víctimas, ni de la Guardia Nacional (ni militares); todo está controlado y está en calma, y seguimos trabajando , expresó Antonio Ramírez. Invitó a los ciudadanos de Huitzilac a que no se unan a personas violentas y que no les permitan seguir afectando el medio ambiente.

El gobierno de Morelos puntualizó que no permitirá que personas que podrían estar involucradas en hechos delictivos desestabilicen los trabajos conjuntos de la Federación y el estado para hacer frente a la problemática de tala de bosques en las zonas limítrofes con la Ciudad de México y estado de México . Asimismo, advirtió que se llegará hasta las últimas consecuencias.

El pasado martes, unos 400 efectivos de la Vigesimocuarta Zona Militar y la GN aseguraron cuatro aserraderos clandestinos en la colonia Tepeca, de Huitzilac, y entre el 6 y el 8 de julio las autoridades desmantelaron otros cinco en el poblado de Tres Marías.