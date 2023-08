Respecto a la manera de hablar de sus personajes, prevalecen las palabras de uso regional. El autor menciona que, si bien hubo un momento en el que los escritores preferían un español global, ahora hay muchos que apelan a los localismos, hay muchas referencias, como en Selva Almada (Argentina) o Fernanda Melchor (Veracruz), que no están pensando en que tienen que traducir sus palabras a un español neutro para que todo mundo lo entienda, sino que sus personajes hablan según el lugar al que pertenecen .

“Ahí fue donde los cuentos que tenía escritos comenzaron a trabajarse como un proyecto, generalmente en los libros de cuentos, muchos autores buscan que tengan un cuento en común –un espacio, una casa, un tema–, creo que en este libro no es el caso, no hay un tema común entre todos, son muy diferentes.”

▲ Para el narrador y poeta xalapeño Arturo Diez Gutiérrez los personajes de sus cuentos se asemejan porque quieren vivir de otra forma, pero, al final, se conforman con lo que son. Foto Eirinet Gómez

El narrador mencionó que apostó por respetar el habla local en sus relatos porque encuentras otro registro del español y una nueva musicalidad. Me gusta utilizar palabras que sean de una zona y que cada personaje tenga una forma de hablar diferente, a fin de construir un ritmo narrativo .

El escritor admite que algunas de las palabras que aparecen en el libro son de mi mamá. Converso mucho con ella, y cuando va a Tlacotalpan y platica con sus amigos, le escucho palabras que son muy locales. Ese paisaje me gusta retomarlo .

En Lucine en espirales los relatos se centran desde un empleado de paquetería en un supermercado que se emborracha junto con las cajeras y el personal de vigilancia por su cumpleaños, hasta los casos de homicidio y desapariciones que forman parte de la cotidianidad de Veracruz.

Diez Gutiérrez refiere que los temas que forman parte de este libro no fueron elegidos a conciencia. Creo que más bien la realidad material me impone de alguna forma los temas, los estoy viviendo, la realidad inmediata te impregna y termina por persuadirte de escribir ciertos temas .

A pesar de que tiene más de 13 años viviendo fuera de Veracruz y sólo regresa por temporadas, que van de un par de semanas hasta tres meses, refiere que nunca se ha sentido lejos de la entidad.

En los relatos se mencionan lugares como el bar La Silla de Villa, el parque Los Berros, las playas veracruzanas o el río Papaloapan, que aluden a cierta nostalgia.

Siento que es por no vivir aquí. He pensado en regresar a Veracruz para escribir un libro sobre mi infancia, pero me pregunto si al vivir aquí, esa nostalgia, o ese mundo que estoy recreando, desaparecería.

Arturo Diez Gutiérrez también es autor del poemario La sombra de la mariposa.