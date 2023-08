Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Jueves 3 de agosto de 2023, p. 28

El robo de vehículos con violencia en la Ciudad de México se ha reducido 69 por ciento durante esta administración respecto al último año del anterior gobierno, al pasar de 13.9 a 4.3 unidades en promedio diario, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

Las labores de inteligencia, gabinete y campo desplegadas por el personal de la institución, señaló, han permitido que también el robo sin violencia disminuyera 52 por ciento en dicho lapso, al pasar de 24.8 a 11.9 vehículos en promedio al día.

Destacó que no existe una concentración como tal en la comisión de este delito, no estamos diciendo que no haya robo de vehículo, desde luego que sí hay, pero lo tenemos en su mínimo histórico desde 1997 .

Tan sólo en este gobierno, el robo de automotores con violencia y sin violencia ha bajado, de 2018 a la fecha, más de 60 por ciento, aunque, reconoció, continúa el robo de vehículos, pero no es ni la mitad de lo que ocurrió al inicio de esta gestión .

De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Instituciones Financieras, de marzo de 2022 a marzo de este año los cinco vehículos más robados en el país son el Nissan Versa, el Nissan NP, el Honda CR-V, Kenworth y el Chevrolet Aveo.

En dicho lapso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició mil 313 carpetas de investigación por robo con violencia de vehículos particulares, que es un delito del fuero común, ubicándose la colonia Parres el Guarda, en Tlalpan, en el primer sitio.