Sin tierras qué trabajar, muchos desplazados se asentaron el la zona norte de San Cristóbal de las Casas, donde sus hijos crecieron o nacieron, varios integran hoy bandas de pandillas –entre ellas Los Motonetos– reclutadas por el crimen organizado para cometer distintos delitos: asalto, venta clandestina de combustible, extorsión, narcotráfico, secuestros, se rentan como sicarios y ofrecen servicio de amedrentamiento. Si, por ejemplo, se presenta un accidente de tránsito y con él la clásica disputa sobre quién tiene la culpa, sólo basta contratar a Los Motonetos para que en minutos arriben al lugar a amenazar a la otra parte para que asuma su culpabilidad .

El Estado no sólo ha sido, durante décadas, omiso a las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra quienes se han visto obligados a desplazarse de su lugar de origen; también ha sido cómplice de injusticias y crímenes de lesa humanidad cuyas consecuencias fueron tan alertadas como desentendidas. Hoy cobran una factura cuyo principal monto paga y asume una sociedad que lejos está de finiquitar el monto que décadas de olvido e injusticias contra poblaciones orilladas a convertirse en vulnerables genera causando cada vez más intereses.

Se podrá controlar el instante, como afirman haber hecho las autoridades tras lo ocurrido este fin de semana en San Cristóbal de las Casas, pero mientras no se atiendan las causas del gigantesco y lamentable abanico de violencias en Chiapas, será imposible controlar una zona que ha sido tomada por quienes aprovechan la ausencia del cumplimiento de derechos y el olvido de un gobierno que necesita reconocer su responsabilidad –aunque sea culpa del pasado– para en el futuro no ser cómplice de los mismos que promulgaron una ley que no fue consultada con los indígenas e invariablemente violan. Se tiene que reconocer que Chiapas es un polvorín y, para no repetir injusticias, que los hoy victimarios son víctimas de un ayer desatendido.