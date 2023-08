Alonso Urrutia y Emir Olivares

Miércoles 2 de agosto de 2023, p. 13

Si el anestesiólogo Gustavo Darwin no está involucrado en tráfico de fentanilo y adquirió la sustancia para fines médicos no tiene por qué preocuparse, porque nosotros no cometemos actos arbitrarios , afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) emprendió acciones para dar seguimiento a la distribución de estas sustancias y evitar su uso ilegal.

Destacó que anteriormente los precursores químicos entraban por los puertos sin control, ¿y saben ustedes que se ponían como domicilios fiscales casas o terrenos baldíos? Mencionó que se importaban estos químicos e ingresaban sin ningún problema por los puertos, sobre todo por Manzanillo. A partir de investigaciones se detectó que se utilizaban para la elaboración de droga. Eso se está corrigiendo, la Secretaría de Marina tiene ya ahora el control en los puertos.

Subrayó que la Organización de Naciones Unidas, definió un conjunto de sustancias que pueden ser precursores de drogas, sobre las cuales debe tenerse mayor control en su comercialización legal. Por ello, adelantó que la Cofepris informará en esta semana las acciones emprendidas para tal efecto.