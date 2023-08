Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de agosto de 2023, p. 8

Acapulco, Gro., Ricardo Monreal, quien busca ser coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación (4T), acusó a gobiernos municipales y estatales de prohibir a militantes de Morena y simpatizantes asistir a sus asambleas.

El ex gobernador de Zacatecas afirmó ayer en Acapulco, durante su segundo día de gira por Guerrero, que la gente tiene temor; líderes sociales, transportistas, ciudadanos en Guerrero, no me gustaría que termináramos divididos. En casi todos los estados gobernados por Morena ya tienen preferido o preferida (para encabezar los comités de defensa de la 4T): eso genera división y una especie de diferencia .