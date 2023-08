▲ En Xochimilco, la ex jefa de Gobierno recibió un bastón de mando. Foto Cristina Rodríguez

También lanzó críticas a su antecesor en la jefatura del Gobierno capitalino, el ahora senador perredista y aspirante del frente opositor Miguel Ángel Mancera. No sé si se acuerdan de Mancera: dejó los índices de inseguridad en el peor momento de la historia de la Ciudad de México , expresó la también ex gobernante de la ciudad, quien aspira a ser la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.

Ante miles de simpatizantes que acudieron a las asambleas informativas que encabezó ayer, primero en Xochimilco y luego en Iztapalapa, Claudia Sheinbaum sostuvo que las recientes declaraciones del ex presidente Vicente Fox en las que se pronunció por acabar con los programas sociales reflejan la forma en que piensan del otro lado , en la derecha y “en el Prian”.

Con la atención total de los presentes, añadió que del otro lado son muy mentirosillos , y como muestra pidió reproducir el audio de las recientes declaraciones del ex presidente Fox, en las que dice durante una entrevista: Los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país, ya se acabó que estén recibiendo programa social, a trabajar cabrones, como dice Xóchitl . La reacción fue un estruendo de silbidos en desaprobación al guanajuatense.

En Iztapalapa volvió a pedir la reproducción del audio y expuso que “hay algunos que no están en nuestro movimiento, sino en el bloque conservador, en la derecha, en el Prian, y ellos no defienden un México de derechos: ellos defienden un México de privilegios”.

No crean que está mal de la cabeza, no: eso es lo que ellos piensan, ellos piensan que no debe haber pensión para adulto mayor, que son unos flojos los que lo reciben , agregó Sheinbaum, y remató: Por eso están derrotados, va a seguir la Cuarta Transformación .

Este miércoles, la aspirante tiene programado realizar asambleas informativas en los municipios mexiquenses de la zona conurbada a la Ciudad de México.