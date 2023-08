▲ El ex canciller Marcelo Ebrard explicó en la capital potosina que el plan Salud para Todos recibiría una inversión de un punto del PIB. Foto La Jornada

Vicente Juárez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de agosto de 2023, p. 7

San Luis Potosí, SLP. Marcelo Ebrard Casaubón, aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, se comprometió ayer con el pueblo de San Luis Potosí a dar solución al problema de escasez de agua.

Frente al monumento Caja Real del Agua, obra hidráulica construida en la capital potosina durante el segundo cuarto del siglo XIX, ubicada en la Calzada de Guadalupe, dirigió a más de mil 500 asistentes unas palabras sobre la falta de líquido que padecen principalmente las colonias del sur poniente de esta ciudad. Precisó que no sería correcto visitar la urbe y no abordar el tema.

El problema ustedes lo viven, pero tiene solución. Agregó que se pondrá en marcha medidas para resolverlo, pero tenemos que trabajar juntas y juntos. Quiero hacer el compromiso con ustedes de que a partir de esta fecha cuenten conmigo para resolverlo , recalcó.