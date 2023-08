–Sí, sí, es que sí hay una disminución. Es que lo que sucedió es que no se actualizaban los censos y entonces se empezaron a dar cifras –respondió.

López Obrador informó que para emprender este nuevo censo se estableció contacto con los gobiernos y las fiscalías estatales para que colaboren en este esfuerzo de depuración de las cifras que están en el registro oficial de personas desaparecidas o no localizadas. Era necesario hacer un censo, casa por casa, para corroborar la información, acotó.