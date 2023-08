P

arece una réplica de acciones típicas de tiempos supuestamente superados: el gobierno mexicano decidió proteger los intereses de uno de los integrantes de la minoría ra-paz que tanto daño ha hecho a nuestro país y a sus habitantes. ¡Increíble!... pero cierto. Así, el tóxico Germán Larrea puede mantenerse sereno –si es que en algún momento perdió la tranquilidad–y regodearse de que a él, ni con el pétalo de una rosa.

En comunicado conjunto, las secretarías del Trabajo y de Economía batearon de home run al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, mediante el cual el gobierno estadunidense solicitó al mexicano (16 de junio de 2023) investigar las presuntas violaciones a los derechos de huelga, libre asociación y negociación colectiva de los trabajadoras en la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas (concesionada a Grupo México), en huelga desde el 30 de julio de 2007.

Y esas dependencias del Ejecutivo toma-ron esa decisión, porque, dicen, el conflicto se encuentra fuera del ámbito de aplicación del citado mecanismo y se resolverá en instancias judiciales mexicanas ; es decir, en las mismas que a lo largo de los 16 años de las tres huelgas (Sombrerete, Cananea y Taxco) han hecho lo propio: batear de manera permanente todos los reclamos mineros para mantener intocado al barón.

No es casual, que después de recurrir a todas las instancias judiciales mexicanas (las mismas que, según Trabajo y Economía resolverán el problema), el sindicato nacional de mineros se viera en la necesidad de recurrir al citado mecanismo con miras a solucionar el conflicto laboral que la justicia mexicana se niega a resolver, so pena de incomodar a Germán Larrea, en particular, y a los barones, en general. En su respuesta, el gobierno mexicano asegura que “de los resultados de la investigación se desprende que el conflicto se encuentra fuera del ámbito de aplicación del MLRR con base en el principio de irretroactividad de la ley.