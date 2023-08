N

o debería sorprender que el valor total del producto interno bruto (PIB) de nuestro país haya alcanzado una cifra sin precedentes: 18.9 billones de pesos. Ha contribuido el combate a la corrupción, no perdonar impuestos a los grandes corporativos que antes los evadían y el manejo prudente de las finanzas públicas. No es una cifra inventada, la confirma el Fondo Monetario Internacional (ver gráfica). México es la economía número 14 del mundo y ha dejado atrás a la de España. (No es sarcasmo: si el gobierno hispano deja manos libres a los tres ex presidentes que andan por aquella tierras, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Calderón, su economía podría resbalar al número 16).

Con el avance del PIB del segundo trimestre del año, la economía mexicana establece un nuevo máximo histórico, superando el previo del primer trimestre , escribió Janneth Quiroz, directora de análisis de Grupo Financiero Monex, en su cuenta personal de la red social X, la ex Twitter. Esto siempre y cuando no se hagan revisiones a la serie histórica . Los analistas ahora están recalculando el crecimiento al cierre de este año en 3 por ciento, el mismo que fijó como meta el presidente López Obrador. La economía no tiene boleto en la lucha por la sucesión presidencial. Corre por carril separado, no ha sido contaminada por la batalla de los grupos de derecha por regresar al poder y adueñarse de la nueva riqueza que no fue creada por ellos.

