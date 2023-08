Ap

Miércoles 2 de agosto de 2023

Bogotá. Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, anunció ayer que colaborará con la justicia y su abogado ratificó que eso incluye ayudar a esclarecer nuevos hechos e involucrar a otros individuos que no están señalados en la investigación de la Fiscalía General. Horas antes, Petro rechazó en audiencia los cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El anuncio del hijo del mandatario Gustavo Petro fue sorpresivo y se dio tras el receso del mediodía declarado por el juez que preside la audiencia. En el transcurso de la mañana, el Ministerio Público expuso varios elementos con los cuales buscaba probar la responsabilidad de Nicolás Petro en las conductas irregulares investigadas. El implicado justificó que el cambio de decisión fue por el bien de su familia y su futuro hijo. Nicolás Petro, quien ocupa un escaño en la Asamblea Departamental del Atlántico (corporación político administrativa conformada por 14 diputados que representan el Poder Legislativo autónomo a nivel regional), es señalado por las autoridades judiciales de haber incrementado de manera ilegal su patrimonio. La investigación comenzó tras las denuncias de su ex esposa Day Vásquez, quien afirmó que habría recibido dinero para la campaña presidencial de su padre, pero se habría quedado con esos recursos. El ofrecimiento de información levantó expectativas, aunque no hubo detalles sobre si estas personas y nuevos hechos de corrupción están relacionados con la campaña presidencial de su padre, o tengan que ver con otras esferas en Colombia.