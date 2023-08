Ap

Miércoles 2 de agosto de 2023

Melbourne. El Mundial produce cierta nostalgia en la brasileña Marta, una de las jugadoras más influyentes en la lucha por la equidad de género en el futbol femenil. Después de 20 años de carrera y un sinfín de reconocimientos internacionales, la talentosa número 10 se aproxima al que podría ser su último partido en la justa y sueña en que las jóvenes generaciones cuiden la semilla que ella ayudó a plantar.

Soy consciente de todo lo que hemos hechos en nuestras carreras , declaró la mujer de 37 años a unas horas de enfrentar a Jamaica, rival con el que se juega su pase en la fase de grupos de la Copa.

Luego de meditar acerca del crecimiento del balompié femenil, Marta rompió en llanto. Cuando empecé no había una ídola , reflexionó. Ustedes (prensa) no mostraban partidos de equipos femeniles. ¿Cómo iba yo a ver a otras jugadoras, pensar que llegaría y ser una referente?

Con el retiro a la vista, Marta puede ver que el deporte para las mujeres que aspiran a ser profesionales se encuentra en un mejor lugar que cuando empezó su carrera.

En 2003, nadie conocía a Marta , recordó ante más de una decena de cámaras. Veinte años después, me convertí en referencia pa-ra muchas mujeres en todo el mundo. No sólo en el futbol. Ahora vemos a muchas periodistas aquí, y no estaban antes. Hemos abierto muchas puertas para la igualdad .

Más de 1.6 millones de boletos han sido vendidos en el Mundial femenil más grande que se haya realizado en la historia. El torneo es acogido de manera conjunta por Australia y Nueva Zelanda, y 32 selecciones nacionales han estado presentes en la fase de grupos, incluyendo a ocho debutantes.