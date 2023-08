En el Día del Comerciante salieron a la calle no para festejar, sino para manifestarse, primero en el Hemiciclo a Juárez, donde expusieron lo que ocurre en cada mercado, como que no ha habido inversión en los primeros siete meses, a pesar de que el gobierno local ha hecho transferencias para realizar obras en el Abelardo L. Rodríguez por 3 millones de pesos, y en el Isabel La Católica por 2 millones 500 mil.

Los locatarios del Abelardo L. Rodríguez rechazaron la intención de ser retirados de los accesos de las calles República de Venezuela y Girón para ser reubicados porque no hay lugar en el inmueble; además, no hay certeza, indicaron, de que vuelvan a ocupar sus lugares después de la supuesta remodelación que no está autorizada por instancias federales y locales.

Advirtieron que existe la posibilidad de que la alcaldía pretenda vender los espacios a comerciantes cercanos a las propias autoridades o franquicias de cafeterías.

Blanca Sierra, locataria de toda la vida en San Francisco Culhuacán, reprochó que se haya pintado el mercado con los colores del Partido Acción Nacional, además de que el centro de abasto se ha inundado en los días recientes por la falta de desazolve.

Los vendedores del mercado Martínez de la Torre acusaron: estamos secuestrados porque no podemos ni quisiera hacer una conferencia de prensa, pues necesitamos que la alcaldía autorice la entrada de cámaras .

Mientras, los comerciantes del mercado Margarita Maza de Juárez, en Tlalpan, exigieron que las autoridades del gobierno capitalino y la alcaldía entreguen la documentación oficial del inmueble.