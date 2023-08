D

aniel Raventós, profesor de la Universidad de Barcelona y permanente observador de la escena internacional, se preguntó recientemente si todas las ideas merecen respeto. Concluyó que ninguna lo merece, no son intocables. Merecen respeto las personas, no las ideas que, todas, deben estar sujetas a permanente escrutinio y debate, dijo. Más aún, añado, debería distinguirse entre las ideas que buscan establecer un hecho real, y las expresiones que son disfraces de intereses inconfesables, que enmascaran injusticias. ¡Cuánto de esos disfraces circula en México en nuestros días! Por supuesto, es en el campo de la economía, de la política y de los problemas sociales donde el antagonismo entre ideas e ideas es agudo, hasta producir desesperación o ciega cólera en algunos.

Hay no-ideas disparatadas que siguen vigentes: la Tierra es plana, o las vacunas conllevan un chip para controlar a los humanos, pongamos por caso. Como esas hay una infinidad. Algunas portan tan elaborados disfraces, que logran permear en multitudes. Pero como no existen jueces para discernir entre ideas reales y expresiones disfrazadas, todos y cada uno permanecemos en el campo de esta batalla en nuestras trincheras; no hay intercambio ni comunicación posible. Este campo de batalla se vuelve insania cuando los intereses económicos no tienen el respaldo incondicional del poder político: es lo que ocurre hoy en México. Por el bien de todos, primero los pobres resulta absolutamente inadmisible, cuando el roce infligido a los grupos antes dominantes apenas es perceptible.

Andrés Manuel López Obrador recibirá un reconocimiento histórico especial por ser un Presidente que gobierna teniendo en mente, por encima de cualquier otra cosa, a los excluidos de la historia. No sólo eso: su obra pública perdurará por lustros porque por mucho tiempo sus efectos continuarán actuando en favor de la nación y del conjunto de sus habitantes. Pero los separados del poder político –por una decisión que antes fue promesa de campaña de AMLO– no pueden soportar el mundo de hoy; ellos tendrían que continuar con sus intereses económicos a salvo –tal como continúan en nuestros días– pero, además, proseguir con el mangoneo del poder político en su exclusivo beneficio. La fragilidad epidérmica de los grupos beneficiarios es tal, que los cambios en nuestra escena social y política introducidos por el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) los abruma, los asfixia, los aplasta. Nadie les ha quitado nada, que no sea el poder político que nunca debieron confiscar.