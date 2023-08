Pero es evidente que los trabajadores no cederán en sus posturas, absolutamente lógicas, sobre todo porque están encabezados por un gran dirigente gremial, el senador Napoleón Gómez Urrutia, y éste, como lo ha demostrado a lo largo de estos 16 años, no dará su brazo a torcer.

Será un acto de justicia el que, en dado caso, se escenifique en este terreno de las tres huelgas. No obstante, el tóxico empresario Larrea está empeñado en demostrar que no hay peor negociador que él en esta arena laboral y que la tatema no le funciona bien. A Larrea no le basta tener concesiones mineras a raudales, así como ferroviarias y de otras ramas industriales a granel, para demostrar lo estúpido que se puede ser cuando los multimillones obnubilan todo el entendimiento patronal. Sin embargo, de que estas tres huelgas se resolverán a favor de los trabajadores no cabe la menor duda, como no la hubo desde el momento en que hace más de 14 años la chequera de Larrea voló a manos de los sindicalistas. Esto será el final, lamentable para el empresario, de una vida de trastornos mentales.

Sólo debemos esperar unos días para que esto ocurra.

* Periodista