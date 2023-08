Las detenciones y las incautaciones se llevaron a cabo en Madrid, base del grupo criminal mexicano en Europa, que operaba principalmente en España y Países Bajos. Según informó el vocero, los servicios de inteligencia de los tres países llevaban mucho tiempo rastreando las actividades clandestinas de Said, pero hasta ahora no habían podido actuar porque era muy escurridizo y viajaba mucho , por lo que era difícil seguirle la pista.

Madrid. La policía española informó ayer que detuvo en Madrid al líder de Los Zetas en Europa, un ciudadano marroquí con el nombre de pila de Said, quien dirigía las operaciones del cártel desde hace unos años. En el operativo también se incautaron 400 kilos de cocaína (procedentes de México), 220 mil euros, teléfonos y material informático. Además del líder de Los Zetas en Europa se capturó a cuatro personas más, tres colombianos y un dominicano.

El ciudadano de origen marroquí Said, que respondía directamente a las órdenes y directrices de la cúpula de Los Zetas en México, tenía su residencia en Madrid, pero se caracterizaba por llevar una vida nómada. Con el desarrollo de las pesquisas se conoció a los diferentes miembros de la organización y el papel que desempeñaban en ésta, además de constatar cómo el líder distribuía personas de su confianza a lo largo del territorio nacional y en Europa, en concreto en Países Bajos.

Said mantenía muchas reuniones con diferentes personas, lo que dificultaba la labor policiaca al no poder precisar cuáles eran de relevancia para la investigación. Sin embargo, en los últimos meses no sólo aumentó las medidas de autoprotección, sino que sumó más encuentros, lo que sugirió a los agentes que podría hallarse en la fase final de una importación de cocaína, como se comprobó.

Durante las detenciones no se incautaron armas de fuego y los presuntos narcotraficantes no pusieron resistencia, los que están ahora bajo protección policial a la espera de que les tome declaración el juez instructor de la causa, el número 2 de la ciudad madrileña de Alcobendas.