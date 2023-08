Este lunes, respondió que no ­insultará al presidente Andrés Manuel ­López Obrador, pero sí le pidió que no se pase de lanza . Más aún, resaltó que desde el Ejército la espían al menos desde hace 20 años, ­cuando fue por primera vez candidata al gobierno del estado de Hidalgo.

Ya se da por hecho el enriquecimiento ilícito. Prefiero venir a preguntar y se investigue hasta mi último peso, presentar todas las pruebas que me pidan, incluso mis estados de cuenta. No me pueden desaforar porque no hay con qué , afirmó en entrevista.

Pero se van a encontrar con una mujer entrona, valiente, con la conciencia tranquila. No me van a encontrar nada indebido. Y vengo porque no quisiera que se piense que no doy la cara y aquí estoy en la fiscalía, dispuesta a que la FGR me investigue de cabo a rabo , expresó.

Si hay algo, que me diga qué

Incluso señaló que, en el marco de la elección presidencial le interesa que la FGR investigue y decida si hay algo y que me diga qué. Estoy consciente que no tengo dinero indebido en mis cuentas, y que mis empresas son absolutamente legales .