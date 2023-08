En esta ciudad de la costa del Pacífico, Monreal Ávila dijo en conferencia de prensa que, al empezar el actual gobierno federal, el diagnóstico que se hizo fue el correcto, al atender las causas y generar condiciones para que la delincuencia no siga utilizando a jóvenes como ejército de reserva. Agregó que es fundamental ofrecer alternativas, acceso a programas sociales, educación y salud, con el fin de evitar los reclutamientos masivos de jóvenes en muchas partes del país.

Ayer por la mañana el ex gobernador de Zacatecas comenzó en Zihuatanejo una serie de asambleas informativas en diversos municipios guerrerenses, donde afirmó que el tema de la seguridad es el más importante en el actual proceso de transición política.

Apuntó que “un Estado sin seguridad jurídica está destinado al fracaso. Es una condición sine qua non para lograr inversiones nacionales y extranjeras en nuestro país. Si no hay eso, no hay incentivos para las nuevas empresas, los nuevos empleos”.