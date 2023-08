A

nclada en el medioevo, aferrada a que la tierra es plana, que la educación debe ser obligadamente religiosa (¡católica, faltaba más!) y la formación de los alumnos debe basarse en la Biblia, entre tantas otras creencias contrarias a la ciencia, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) de plano se mantiene en el siglo XIV y de ahí nadie la mueve, ni quiere hacerlo. Por lo mismo, exige, como insistentemente lo hace desde hace 64 años, que no se impriman ni distribuyan los Libros de Texto Gratuitos (LTG, en circulación desde 1960 por orden del entonces presidente Adolfo López Mateos) y los existentes se echen a la hoguera.

Está por iniciar el ciclo escolar 2023-2024 y la ultracatólica y ultraderechista UNPF –fundada en 1917– hace circo, maroma y teatro (con el apoyo y amparo de jueces igualmente mochos y oscurantistas) para que evitar que los LTG lleguen a las manos de los alumnos, porque, dice esa agrupación, ¡la educación de nuestros hijos está en peligro! El gobierno viola la ley al querer distribuirlos sin ningún fundamento científico, sin consultar a especialistas y a padres de familia, como lo marca la ley; ¡alto al adoctrinamiento ilegal! (¡y viva Cristo Rey!).

La Jornada (César Arellano y Laura Poy) nos ilustra, como siempre: “Yadira Medina Alcántara, titular del juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, dio 24 horas a la Secretaría de Educación Pública para cumplir la suspensión definitiva que otorgó a la UNPF, con la que condicionó la impresión y distribución de los Libros de Texto Gratuitos (…) Directores de educación básica y maestros señalaron que no son las organizaciones de ultraderecha las que pueden definir qué materiales educativos deben o no llegar a los cerca de 14 millones de alumnos de primaria en el país, pues la verdadera prueba de fuego de los LTG está en las aulas. No sólo se trata de una batalla jurídica, sino política e ideológica en la que sólo habrá perdedores. Llevamos años (…) combatiendo a estos grupos que se crean con diferentes membretes, pero tienen la misma agenda del conservadurismo más rancio y siempre han querido acabar con conquistas históricas de la escuela pública, como el acceso a los LTG”.