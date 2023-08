Pero, a la luz de la intensa campaña desarrollada desde Palacio Nacional contra Xóchitl Gálvez, la amable referencia a las posibilidades electorales de los emecistas mencionados tuvo efectos de consentimiento, si no se le quiere calificar como cordial acogida.

No ayuda a la causa de quienes a lo largo y ancho del país buscan a sus familiares ­desaparecidos el que se les ligue con ­ politiquerías . Podría haberlas, y deberían precisarse con absoluta claridad, sobre todo si quien las denuncia es el jefe máximo del aparato federal de gobierno. Pero aun en ese escenario extremo, de infiltraciones o manipulaciones si es que se demostraran, ningún gobierno o gobernante debería colocar sus consideraciones o suposiciones políticas o partidistas por encima de esa causa noble e irrebatible: la lucha desesperada, echando mano de lo que se puede, de quienes no han recibido la ayuda real y efectiva de los órganos de gobierno para encontrar a sus familiares desaparecidos.

Debería ser el Estado, los gobiernos, quienes se preguntaran si no son ellos, inmersos en politiquerías y tempranas fiebres electorales, los que están en grave deuda y que por ello deberían tratar el tema de las madres buscadoras con el mayor cuidado y respeto, no sólo discursivo, sino práctico, con resultados reales, medibles y recibiendo en sesión formal a representantes de esas familiares (bueno, hasta por razones electoreras, para evitar que la virtual candidata opositora Gálvez se alce con una bandera que no le corresponde, pero que en los hechos está abandonada por la izquierda partidista).

Y, mientras Bernardo Barranco, ­sociólogo especialista en religiones, precisa que los señalamientos hechos por Bishop ­Accountability y Spes Viva contra 15 obispos por protección de pederastia clerical son indicativos de delitos que requieren proceso judicial, pues tales prelados han sido cómplices de crímenes (https://goo.su/L8ckJU), ¡hasta mañana!

