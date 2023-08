D

os empresarios ligados a precandidatos de Morena perdieron la vida de manera trágica. José Guadalupe Fuentes Brito, enlace de Marcelo Ebrard con hombres de negocios de Guerrero, fue asesinado a balazos junto con su hijo José Manuel, mientras su esposa resultó herida en un brazo en un asalto. Un comando armado los interceptó en la Autopista del Sol, presuntamente para robarles la camioneta en la que viajaban. Fuentes Brito tenía 42 años de edad, era dueño de Corporativo Comercial Millenium. También fue asesinada una persona que presenció el crimen. Ebrard exigió que se investigue. Lejos de ahí, una avioneta se estrelló poco después de despegar en el puerto de Veracruz con destino a Toluca. Falleció el empresario Daniel Flores Nava, director general de la compañía Proyecta y amigo cercano de Adán Augusto López Hernández, quien suspendió sus actividades ese día. “Daniel era un amigo –dijo–, una gente que tenía una cercanía conmigo que, a veces cuando podía, nos acompañaba en los eventos, nos apoyaba”. También fallecieron el piloto y el copiloto. Al parecer no hay un móvil político detrás de los lamentables sucesos. La carretera que va de la Ciudad de México a Acapulco registra frecuentes atracos a mano armada, pero no debe descartarse ninguna línea de investigación. Habría que investigar incluso a quienes han venido sembrando odio contra el gobierno de la 4T. Ayer algunos de los grupos y membretes que maneja Claudio X. González publicaron un desplegado dirigido al Presidente de la República en el que, entre otras cosas, le dicen lo siguiente: “Sus expresiones ofensivas y calumniosas pueden ser tomadas por algunos de sus seguidores o grupos afines para arreciar las agresiones y nada garantiza que tengan conciencia de los límites, si es que los hay”. Claudio y acompañantes quieren hacerse pasar como víctimas . Parece que olvidaron que todas las horas del día usan a sus medios de comunicación y conductores para crear un clima propicio para la violencia. La campaña no tiene precedentes en la historia reciente de México. La investigación sobre la muerte de los dos empresarios debería incluir a los autores de la maquinación que desde la oposición incitan a la agresión. No buscan ganar las elecciones del año próximo, ya las sienten perdidas, sino hacer todo el daño posible en su derrumbe.