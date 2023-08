Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 1º de agosto de 2023, p. 23

Madrid. El presidente del gobierno en funciones y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, apeló ayer a la mayoría social que venció en las elecciones del pasado 23 de julio al bloque de la derecha y los ultras para presentarse a la investidura.

Sánchez todavía no tiene los apoyos suficientes y desde el nacionalismo conservador catalán, encabezado por el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, hay reticencia a ceder sus votos si no hay un compromiso para reconocer el derecho a la autodeterminación y decretar la amnistía de los procesados por su participación en la fallida declación unilateral de independencia de octubre de 2017.

El gobierno de España está en funciones, medio país, incluido Sánchez, está de vacaciones y el impasse por la formación del futuro Ejecutivo continúa. Los dos bloques están empatados en número de diputados que ya se comprometieron a dar el sí: por la derecha, están los 137 del Partido Popular (PP), los 33 de Vox y uno de Unión del Pueblo Navarro, con lo que suman 171. Desde la izquierda, el PSOE, con sus 121, tiene el respaldo de los 31 de Sumar, siete de Esquerra Republicana de Catalunya, seis de EH-Bildu, cinco del Partido Nacionalista Vasco y el diputado del Bloque Nacionalista Galego, lo que da 171.