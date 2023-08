Es mediodía, cuando el calor es más insoportable y supera los 40 grados. Una patrulla encuentra a un hombre desmayado e intenta reanimarlo vertiéndole gotas de agua en los labios. Casi no respira.

Estamos en la línea de demarcación entre Libia y Túnez y vemos llegar cada vez más migrantes a diario , explica Ali Wali, portavoz de la unidad militar libia del Batallón 19.

En su radio de acción de 15 kilómetros alrededor de Al Assah, recuperan a veces hasta 400 o 500 indocumentados , dice.

Los sobrevivientes cruzaron la frontera sin saberlo, caminando en la dirección indicada por la policía tunecina: Libia.

Haytham Yahiya es sudanés. Trabajaba desde hacia un año en el sector de la construcción en Túnez, adonde llegó pasando por Níger y Argelia.

Estaba en el trabajo cuando me atraparon y me trajeron aquí, primero en un coche de policía, luego en un camión militar y después me abandonaron con la instrucción de ir a Libia , cuenta.

Según el portavoz militar Wali, el sábado “fueron hallados dos cadáveres, y dos días antes, otros cinco, entre ellos el de una mujer y su bebé, además de otros cinco encontrados hace una semana.

¿Cómo quiere que sobrevivan a esto? Con el calor, sin agua y caminando dos, tres días , exclama.

Según grupos humanitarios en Libia, el balance es de 17 muertos en las pasadas tres semanas.